Japansk sjøpung funnet i Stavanger havn

Den fryktede sjøpungen Didemnum vexillum er funnet i havna i Stavanger.

Den fryktede japanske sjøpungen er funnet i havna i Stavanger. Foto: Erling Svensen / Havforskningsinstituttet / NTB

NTB

– Sjøpungen dekker et stort område fra sju til tjue meters dyp, inkludert en flott fjellvegg som den er i ferd med å ta over, sier dykker og fotograf Erling Svensen som kom over sjøpungen ved Engøyholmen ikke langt fra Stavanger Dykkerklubb.

Arten danner raskt store kolonier og har det med å dekke til andre arter fullstendig, opplyser Havforskningsinstituttet.

– Tenk deg en pannekake som du slenger på bakken. Litt sånn ser den ut, sier Svensen.

Den er utbredt i Nederland, Frankrike, Irland og Storbritannia og har trolig sitt opphav i Japan. Arten kan ha kommet til Stavanger nylig.

– Denne japanske sjøpungen har stort invasjonspotensial og stor effekt på miljøet, forklarer havforsker Vivian Husa.

Hun leder kartleggingsprosjektet for fremmede arter i sjøen.

– Arten har spredt seg som ild i tørt gress over store deler av verden de siste årene. Vi venter at den kan skape problemer for blåskjelldyrkere ved å dekke til blåskjellene, og på oppdrettsanlegg ved å gro på nøtene, sier hun.

Hun er ikke overrasket over at sjøpungen nå er bekreftet i norske farvann.

– Stavanger havn har stor båttrafikk. Som mange andre fremmede arter, har den nok haiket hit ved å vokse på skipsskrog, sier forskeren.