KrF vil ha tak på 7.000 kroner i måneden per familie for barnehage og SFO

Partiet vil også innføre en søskenrabatt som går på tvers av barnehage og SFO.

Dette ble klart da partiet vedtok en resolusjon om å styrke familienes økonomi på sitt landsmøte torsdag kveld.

– KrF vil innføre en makspris på 7.000 kroner for totale utgifter til SFO og barnehage for hver familie, heter det i formuleringen som ble vedtatt.

I utgangspunktet var det foreslått å gjøre SFO og barnehage gratis for det tredje barnet og oppover, men landsmøtet valgte å endre på dette etter forslag fra Viken KrF:

– Utfordringen for barnefamiliene er når utgiftene til SFO og barnehage kommer samtidig, og at totalkostnaden derfor blir høy, og det er dette som må adresseres. En makspris for totale kostnader vil derfor være mer treffende enn forslaget som foreligger. Tallet 7.000 er satt basert på det øverste nivået vi finner for pris for to barn i skolefritidsordning i dag, skrev Viken KrF i sin begrunnelse for endringsforslaget, som altså ble vedtatt.

Det er i dag en makspris på 3.230 kroner per barn per måned i barnehagen.

Det finnes også en ordning med søskenrabatt på 30 prosent for barn nummer to i barnehagen og 50 prosent for barn nummer tre, men dette gjelder ikke på tvers av både SFO og barnehage.