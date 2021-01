Pelosi ber Pence erklære Trump uegnet som president

Speakeren i Representantenes hus i USA, Nancy Pelosi, sier hennes partigruppe vil sette i gang riksrettsprosedyren om ikke Donald Trump fjernes som president.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

NTB

Uttalelsen kom under en pressekonferanse torsdag kveld.

Pelosi viser til det 25. grunnlovstillegget, som åpner for at visepresidenten kan ta over dersom presidenten erklæres uegnet for presidentembetet.

Speakeren kaller Trump en veldig farlig person som ikke bør fortsette i embetet og kaller det en nødssituasjon av høyeste grad.

Også Demokratenes mektigste senator, Chuck Schumer, har oppfordret Pence og regjeringen til å avsette Trump.