Kong Haralds tilstand er god, opplyser livlegen hans

Kong Harald har det bra etter hjerteklaffoperasjonen han gjennomgikk fredag, ifølge livlegen hans, Bjørn Bendz.

Dronning Sonja vinket til pressen da hun og kronprins Haakon forlot Rikshospitalet etter å ha besøkt kong Harald etter hjerteklaffoperasjonen på Rikshospitalet i Oslo fredag.

– Kongen har hatt en kort spasertur, og tilstanden er god, opplyser Bendz, som er overlege ved hjerte-, lunge- og karklinikken ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Kong Harald ble hjerteklaffoperert ved Rikshospitalet fredag formiddag. Samme dag ble det klart at han blir på sykehuset til over helgen. Han er samtidig sykmeldt ut oktober.

Operert i 2005

Både kronprins Haakon og dronning Sonja besøkte kongen på Rikshospitalet fredag.

Kong Harald gjennomgikk også en operasjon av hjerteklaffen mellom hjertet og hovedpulsåren i 2005. Det ble da satt inn en kunstig hjerteklaff. Slike hjerteklaffer har en levetid på 10 til 15 år.

Det er derfor ikke uvanlig at slike inngrep må gjentas etter noe tid – i kongens tilfelle etter 15 år. Inngrepet gjøres det flere hundre av ved Rikshospitalet årlig.

Tungpustet

– Kongen ble tungpustet, spesielt for to uker siden. Vi så oss nødt til å utrede ham ytterligere, og da så vi at det var på tide å skifte ut hjerteklaffen, sa Bendz fredag.

Under operasjonen ble det nye klaffesystemet ført opp via noen katetre motstrøms i pulsåren, rundt det som kalles hovedpulsårebuen og ned til den syke klaffen og ned i hjertet. Den nye hjerteklaffen ble satt der den gamle sto og skviset den gamle til side.