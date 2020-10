Store demonstrasjoner i Frankrike etter lærerdrapet

En stor menneskemengde samlet seg i Paris søndag for å demonstrere etter knivdrapet på en lærer fredag. Frankrikes statsminister Jean Castex deltok også.

fullscreen next Det ble avholdt store demonstrasjoner flere steder i Frankrike søndag etter drapet på læreren Samuel Paty. I Paris hadde flere av deltakerne plakater med teksten «Jeg er lærer» og «Jeg vil ha fri undervisning». 1 av 3 Michel Euler/ AP Photo/NTB.

NTB-AFP-DPA

Hundrevis av mennesker samlet seg ved Pace de la Republique i Paris for å vise sin avsky mot drapet og for å demonstrere for ytringsfrihet og læreres ytringsfrihet.

Læreren Samuel Paty (47) ble brutalt drept og fikk halsen skåret over i en forstad i Paris fredag, angivelig for å ha vist fram og diskutert de kontroversielle karikaturtegningene av den muslimske profeten Muhammed i en time om ytringsfrihet.

Under demonstrasjonen klappet deltakerne i solidaritet med 47-åringen. Noen bar plakater med budskapet «Jeg er lærer» som et nikk til «Jeg er Charlie»-slagordet som ble brukt etter terrorangrepet på den franske satireavisen Charlie Hebdo i 2015.

Den franske statsministeren Jean Castex deltok også under demonstrasjonen i Paris.

Lærerdrapet har vekket sterke reaksjoner i Frankrike. Det avholdes demonstrasjoner også i flere andre franske byer søndag, blant anet i Lyon, Strasbourg og Marseille.

Til sammen 11 personer er pågrepet etter drapet. Flere av de pågrepne er nære slektninger av 18 år gamle Abdullakh Anzorov, melder avisen Le Parisien. Anzorov, som har tsjetsjensk bakgrunn, er mistenkt for drapet. 18-åringen ble skutt og drept av fransk politi fredag.

