Omfanget av skadene på skipet er ikke kjent. To kilder i det greske sjøfartsdepartementet bekreftet tirsdag at skipet ble truffet da det var på vei nordover i Rødehavet.

De sier at skipet ikke hadde noe last om bord, og at det var på vei fra Vietnam til Israel. Angrepet skal ha ført til materielle skader, men satellittbilder viser at det fortsatt er i bevegelse etter angrepet. Mannskapet består at 20 ukrainere, tre filippinere og én georgier, ifølge det greske departementet.

Skipet har en kapasitet på rundt 57.000 dødvekttonn og kom ifølge marinetraffic.com fra Ho Chi Minh i Vietnam.

Houthi-militsen i Jemen har de siste ukene angrepet flere skip som passerer gjennom Bab al-Mandib-stredet i Rødehavet, på vei til eller fra Suezkanalen. Dette for å legge press på Israel og landets støttespillere for å få en slutt på angrepene mot Gaza.

Mandag ble det amerikanskeide tørrlastskipet Gibraltar Eagle truffet av en rakett utenfor kysten av havnebyen Aden i Jemen. Angrepet forårsaket brann på skipet, men ingen om bord kom til skade, ifølge Ambrey.

USA og Storbritannia har de siste dagene angrepet en rekke mål i Jemen, men talspersoner for houthiene har gjort det klart at angrepene mot skip i Rødehavet vil fortsette.