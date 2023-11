Det skriver Strømøy selv i et innlegg på Facebook onsdag kveld.

På en pressekonferanse tidligere på dagen kunngjorde kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen at serien ikke vil bli publisert på nytt etter at kanalen trakk serien søndag.

– Det er et helt feil inntrykk som skapes i mediene nå, at jeg har noe som helst ansvar eller innflytelse på dette valget. Jeg er ellers usikker på om ledelsens beslutning er riktig, skriver Strømøy.

Det er uklart om programlederen viser til beslutningen om å trekke serien eller unnlatelsen av dommen når han trekker NRK-ledelsens beslutning i tvil.

– Redaktører koblet inn fra dag en

Videre skriver han at redaksjonen har jobbet med denne serien i over to år, og at saken har bestått av mange etiske problemstillinger.

På grunn av disse problemstillingene ble etikkredaktøren og andre redaktører koblet inn fra dag én, vedgår Strømøy.

De har vært med på diskusjoner og avgjørelser hele tiden, skriver programlederen.

– Jeg hadde ideen til serien og har vært programleder. Og jeg har hatt kontakt med hovedpersonen. Dette har vært en spennende, krevende og givende jobb, skriver Strømøy.

Sendte dommen videre

Han forteller at han var i kontakt med politiet i Rogaland 20. oktober. Da fikk han tilsendt sedelighetsdommen fra 1991.

– Jeg sendte dommen videre til redaksjon og redaktør, og det var min siste befatning med denne saken. Etter dette vet jeg at det var etikkredaktør, distriktsredaktør og kringkastingssjef som bestemte hva som skulle gjøres med dette. Jeg registrerte bare at dommen ikke ble tatt med i serien.

Strømøy avslutter med å fortelle at han ikke kommer til å svare på flere henvendelser fra pressen.

– Jeg trenger å sove og har ikke sovet på fem dager.

Åpner for ny serie

Under onsdagens pressekonferanse sa distriktsdirektør Marius Lillelien at NRK fortsatt ønsker å fortelle historien om «Bamsegutt», og at det er aktuelt å lage en ny TV-serie.

Til VG utdyper Lillelien at redaksjonen vil gå inn og se på historien fra der den står i dag. Han forteller at de bestemte seg for en eventuell ny «Bamsegutt»-serie onsdag formiddag.

Arbeidet beskrives som å se på saken på nytt. I det tilfellet er Strømøy fortsatt aktuell som programleder av serien, ifølge kanalen.

Lillelien sier også at å inkludere dommen fra 1991 i serien slik den er i dag, ikke er tilstrekkelig. Ifølge ham må flere intervju gjøres på nytt ettersom premisset har endret seg.