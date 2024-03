Dette er 35. gang Enaje skal snekres opp. Han skal bruke tiden på korset til å be for fred i Ukraina, Gaza og Sør-Kinahavet. Han får selskap av sju andre landsbyboere.

Den svært blodige tradisjonen, som Den katolske kirke tar sterkt avstand fra, eksisterer i Enajes landsby San Pedro Cutud og to nabobygder. Det har blitt en årlig turistattraksjon som tiltrekker seg hundrevis av reisende til landsbyene nord for Manila.

– Hvorfor har du forlatt meg?

Ifølge Bibelen ble Jesus dømt til døden på langfredag etter å ha blitt forrådt av Judas. Dødsstraffen ble utført gjennom korsfestelse. Mens han var på korset ropte han «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Senere i påsken vendte situasjonen seg som kjent for Jesus.

Enaje har vurdert å slutte på grunn av alderen og helsa. Men han klarer ikke si nei når naboene ber ham be for sine syke slektninger. I tillegg ser han med bekymring på det økende konfliktnivået i verden.

– Om krigene sprer seg og blir verre vil flere mennesker rammes, særlig barn og de eldre. Dette er uskyldige mennesker som har absolutt ingenting å gjøre med krigene, sa Enaje.

Takknemlig

Han lar seg spikre på korset hvert år i takknemlighet for å ha overlevd et fall fra 3. etasje i 1985. Senere opplevde han andre ting han regner som mirakler – familiemedlemmer som kom seg etter alvorlig sykdom og flere jobber som håndverker.

Han og de andre sju troende bar kroner lagd av greiner og torner mens de gikk mer enn en kilometer med tunge trekors på ryggen i stekende varme. Skuespillere kledd ut som romerske soldater, spikret dem fast på korset på hender og føtter og plantet korset i bakken i ti minutter.

Andre troende gikk barbeinte gjennom landsbyen mens de pisket seg selv på ryggen med bambuspinner og trebiter. Det grusomme skuet er et tegn på Filippinenes unike form for katolisisme, som blander kirkelige tradisjoner med folkelig overtro. Mange fattige i landsbyen forsøker å bøte for sine synder i seremonien, og be for de syke eller for et bedre liv.