Det sa statsadvokaten under sin prosedyre i Agder lagmannsrett fredag, melder NRK.

– De tre andre tiltalte bør få fengselsstraffer på mellom 16 og 18 år.

Alle de fire tiltalte nekter straffskyld. Fire menn ble i juni i fjor dømt for drapet på Bård Lanes. En 28 år gammel mann fra Vestlandet ble dømt til forvaring med en minstetid på 18 år, mens en 31 år gammel mann fra Tønsberg dømmes til fengsel i 18 år.

En 33 år gammel mann fra Tønsberg og en 23-åring fra Brasil ble dømt til fengsel i 16 år. Alle anket dommen.

Lanes ble skutt utenfor et solstudio på Kilen i Tønsberg rundt klokken 22.10 den 20. april i 2021. Ett av skuddene traff ham i ryggen og gikk gjennom en lunge og deler av hjertet. Lanes ringte selv til AMK-sentralen rett etterpå og sa at han var skutt. Han døde på sykehus kort tid etter.

Politiet mener at de fire mennene planla å drepe Lanes som følge av en langvarig konflikt, og at drapet ble gjennomført på oppdrag fra 31-åringen.

Den hovedtiltalte 28-åringen er den eneste som har erkjent straffskyld. Han erkjente i tingretten at han drepte Lanes, men hevdet at det var et uhell. Han sa at han skulle skyte Lanes i beina, men bommet og traff ham i ryggen.