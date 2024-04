Nyhetsbyrået AFP skriver at Israel stenger skoler og avlyser skoleturer og andre ungdomsaktiviteter. I tillegg begrenser de folkesamlinger til 1000 personer.

Talsperson for det israelske militæret (IDF), Daniel Hagari, sier i en TV-sendt tale at flere titalls kampfly er i luften som en del av beredskapen.

Hagari sier videre at IDF har hevet beredskapen i hele landet.

Det er ventet at et iransk angrep mot Israel er nær forestående. Iran har lovet å gjengjelde et angrep mot Irans konsulat i Syria, som Israel antas å stå bak.

Israels forsvarsminister: Følger nøye med

Israels forsvarsminister Yoav Gallant sier lørdag kveld at Israel «nøye følger med på et planlagt angrep» mot landet fra Iran og deres allierte i regionen.

Han oppfordrer israelere til å følge alle ordrer som måtte komme fra myndighetene om innkommende raketter eller andre trusler.

USAs forsvarsminister Lloyd Austin snakket lørdag kveld med Gallant. I samtalen gjorde han det klart at USA vil støtte ethvert israelsk forsøk på å forsvare landet.

Biden hastet til Washington

Lørdag kveld avbrøt USAs president Joe Biden en helgetur til Delaware for å haste til Det hvite hus for å konsulteres om den stadig økende spenningen i Midtøsten.

Dagen før hadde han sagt at han ventet at Iran ville angripe «før eller siden», og advarte samtidig Teheran mot å utføre angrepet.

– Ikke gjør det, svarte Biden på et spørsmål om hva hans budskap til Iran er.

Iran bordet skip

Tidligere lørdag bordet Iran ifølge statlige medier et konteinerskip i nærheten av Hormuzstredet. Det statlige iranske nyhetsbyrået Irna viser til at skipet kan knyttes til den israelske milliardæren Eyal Ofer, og dermed har israelske interesser.

Det hvite hus ber Iran løslate skipet.

– Vi oppfordrer Iran til å løslate skipet og det internasjonale mannskapet umiddelbart, sier talsperson Adrienne Watson for USAs nasjonale sikkerhetsråd.

– Å beslaglegge et sivilt fartøy uten provokasjon er et klart brudd på folkeretten, legger hun til.