Dette skjedde i natt

Utenfor livsfare

18-åringen som søndag ble knivstukket i ryggen på Veitvet i Oslo, skal nå være utenfor livsfare. Det opplyser politiet til NTB mandag klokken 4.30.

Tenåringen ble fraktet til sykehus med kritiske skader etter knivstikkingen rundt klokka 19.30. Ingen er pågrepet.

VG: Vil fjerne særordninger

Flyktninger som får opphold i Norge, har krav på rettigheter som ellers krever 40 års medlemskap i folketrygden.

Ifølge VG vil regjeringen vil fjerne retten til pensjon fra første dag etter oppholdstillatelse, samt heve botidskravet fra tre til fem år for arbeidsavklaringspenger og uføretrygd for flyktninger.

Opposisjonen vinner

To opposisjonspartier ligger an til å vinne valget i Kosovo. Partiet til den tidligere geriljabevegelsen UCK, som har dominert i et tiår, innrømmer nederlaget.

Valgresultatet signaliserer et kursskifte i det lille Balkan-landet.

Islamistparti mot seier

Det moderate islamistpartiet Ennahdha ligger an til å vinne valget på ny nasjonalforsamling i Tunisia, ifølge valgdagsmålinger søndag. Men også det nye partiet Qalb Tounes (Tunisias hjerte) insisterer på at de hadde vunnet, ifølge egne beregninger.

Offisielle resultater ventes ikke før tidligst mandag.

Carter skadd

USAs tidligere president Jimmy Carter, som fylte 95 år tirsdag, falt og slo seg hjemme søndag, men er i god form.

Tross fallet deltok både han – med blått øye – og hans kone Rosalynn, som er 92, ved starten på et byggeprosjekt i Nashville i Tennessee søndag.

Ventura på 18. plass

Kristoffer Ventura storspilte til tider siste dag av PGA-turneringen i Las Vegas, men en dårlig start og slutt søndag ødela for en topplassering, og han falt fra 15. til 18. plass til slutt.

Nordmannen spilte alle runder under 70 slag: 69-66-65-69 ble sluttnoteringen etter fire dagers spill.