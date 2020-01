Flyulykke i Afghanistan

Det har vært en flyulykke i provinsen Ghazni i Afghanistan, ifølge lokale myndigheter.

– Flyet står i brann, og landsbyboere forsøker å slukke flammene. Vi vet ennå ikke om det er et militært fly eller et passasjerfly, sier Aref Noori, talsmann for guvernøren i Ghazni.

Ulykken skjedde i distriktet Deh Yak litt etter klokken 13 lokal tid mandag, ifølge Noori. Området er kontrollert av Taliban-bevegelsen.

BBC viser til en lokal talsmann som hevder at flyet tilhører det afghanske selskapet Ariana Airlines. Dette avvises imidlertid av selskapet.

Flere medier har skrevet at det er 83 personer om bord på flyet, men heller ikke dette er bekreftet.

Redningsarbeidere er på vei til ulykkesstedet, men det er uklart om de vil bli hindret av Taliban eller få fritt leide.

Landskapet i Ghazni er fjellendt, og provinsen ligger ved foten av den store fjellkjeden Hindu Kush.

