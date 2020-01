Flystyrt i Afghanistan

Et fly har styrtet i Ghazni i Afghanistan, ifølge lokale myndigheter. Det er uklart om det var et passasjerfly eller militærfly og hvor mange som var om bord.

– Flyet står i brann, og landsbyboere forsøker å slukke flammene. Vi vet ennå ikke om det er et militært fly eller et passasjerfly, sa Aref Noori, talsmann for guvernøren i Ghazni etter styrten.

Ulykken skjedde i distriktet Deh Yak litt etter klokken 13 lokal tid mandag, ifølge Noori. Området er kontrollert av Taliban-bevegelsen.

På sosiale medier ble det tidlig meldt at flyet tilhører det afghanske flyselskapet Ariana Afghan Airlines. Dette avvises imidlertid av selskapet.

– Alle flygningene til Ariana Afghan Airlines har blitt gjennomført på normalt vis, skriver selskapet på Facebook.

Luftfartsmyndighetene i landet avviser også at det er snakk om en kommersiell flygning.

Landskapet i Ghazni er fjellendt, og provinsen ligger ved foten av den store fjellkjeden Hindu Kush.

Flystyrter med militærfly, og spesielt helikoptre, er relativt vanlig i Afghanistan. Barske værforhold, slitte fly og angrep fra opprørere er noe av årsaken.

Forrige gang et sivilt fly styrtet i landet, var da et fly fra Pamir Airways styrtet på vei til Kabul fra den nordlige provinsen Kunduz. Det hadde med seg 44 personer da det styrtet inn i en fjellside.

