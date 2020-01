Afghanske myndigheter: Fly styrtet i fjellområde

Et fly har styrtet i Ghazni i Afghanistan, ifølge lokale myndigheter. Det fortsatt uklart hva slags fly som ble rammet av ulykken og hvor mange som var om bord.

– Flyet står i brann, og landsbyboere forsøker å slukke flammene. Vi vet ennå ikke om det er et militært fly eller et passasjerfly, sa Aref Noori, talsmann for guvernøren i Ghazni etter styrten.

Ulykken skjedde i distriktet Deh Yak litt etter klokken 13 lokal tid mandag, ifølge Noori. Området er delvis kontrollert av Taliban-bevegelsen.

Motstridende opplysninger

Over fire timer senere var det fortsatt ikke bekreftet hva slags fly som hadde styrtet.

Det amerikanske nyhetsbyrået AP viste til bilder på sosiale medier som kunne tyde på at det er snakk om et fly av typen Bombardier E-11A, som USA bruker til elektronisk overvåking. Men dette er ikke bekreftet, og den amerikanske hæren ville kun si at det er uklart hvem som er involvert i ulykken.

En forsvarskilde i Kabul sier til nyhetsbyrået Reuters at verken USA eller Nato har mistet noe fly.

På sosiale medier ble det tidlig meldt at flyet tilhører det afghanske flyselskapet Ariana Afghan Airlines. Men dette ble raskt avvist av selskapets ledelse.

I tillegg har luftfartsmyndighetene i Afghanistan også avvist at det var snakk om en kommersiell flygning.

To tjenestemenn i Ghazni sier det ser ut til at flyet tilhører et utenlandsk selskap, ifølge Reuters.

Fjellkjede

Landskapet i Ghazni er fjellendt, og provinsen ligger ved foten av den store fjellkjeden Hindu Kush.

Flystyrter med militærfly, og spesielt helikoptre, er relativt vanlig i Afghanistan. Barske værforhold, slitte fly og opprørsangrep er noen av årsakene.

Forrige gang et sivilt fly styrtet i landet, var da et fly fra Pamir Airways styrtet på vei til Kabul fra den nordlige provinsen Kunduz. Det hadde med seg 44 personer da det styrtet inn i en fjellside.

At det skjedde en flyulykke i Ghazni mandag, bekreftes av politiet og medlemmer av provinsrådet i Ghazni. En talsmann for Taliban sier de undersøker opplysningene.

