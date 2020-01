Abid Raja (V) blir ny kulturminister, ifølge TV 2

TV 2 melder at Venstres Abid Raja blir ny kulturminister. Han tar dermed over etter partileder Trine Skei Grande, som ligger an til å bli kunnskapsminister.

NTB

Abid Raja har til nå vært Venstres finanspolitiske talsperson. Han er også femte visepresident på Stortinget.

Han har tidligere jobbet som advokat.

