Knivdrama i Bergen – en kvinne pågrepet, en letter skadd

En kvinne tilsølt i blod er pågrepet etter å ha oppført seg truende med kniv i området Kronstad i Bergen. En ansatt på legevakta er lettere skadd.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

previous





fullscreen next Politiet og ambulanser rykket ut til Danmarksplass i Bergen, etter at det kom inn melding om at flere skulle være knivstukket. 1 av 2 Eivind Senneset / NTB scanpix

NTB

Bergens Tidende skriver at en tilsatt ved legevakta er lettere skadd. Politiet søker etter flere skadde i området for å være sikker, men tror de nå har oversikt, skriver avisa.

Politiet meldte først til NTB at minst en person var skadd etter at politiet fikk melding om at en kvinne i slutten av 20-årene ble observert med kniv og tilsølt av blod i området Kronstad-Danmarksplass.

– Det betyr ikke at det ikke er flere skadde, men sannsynligvis har kvinnen hatt blod på seg som har smitte over på andre, sier operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt til avisen.

Selvpåførte skader

Politiet bekrefter at mistenkte har skader i en hånd som antas som selvpåført knivskade.

– Kvinnen ivaretas nå av helsevesenet. Politiet har ikke funnet andre skadde personer i området hvor gjerningspersonen har beveget seg, opplyser politiet videre.

Operasjonssentralen fikk melding om saken klokken 14.06.

– Det ble meldt om en truende person som gikk mot legevakten. Forbipasserende oppfattet at flere ble knivstukket, sa operasjonsleder Bjarte Rebnor tidligere torsdag.

Tett befolket område

Det har ikke kommet meldinger om flere skadde i området, som er tett befolket. Likevel leter politiet mellom Danmarks Plass og Bergen legevakt, en strekning på noen hundre meter, for å se om noen flere kan ha blitt skadd.

– Vi snakker også med vitner som har sett gjerningspersonen, sier operasjonslederen.

Oppdateres.