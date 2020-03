Regjeringen har laget liste over jobber som er viktigst under koronakrisen

Regjeringen la mandag fram listen over hvilke jobber som nødvendig for å holde Norge i gang i krisetid. Ansatte kan ha rett på barnepass.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) sier listen over de viktigste funksjonene kan bli endret. Foto: Foto: Fredrik Ljone Holst / NTB scanpix

Det er identifisert 14 ulike funksjoner eller områder som er helt vesentlig for å få samfunnet til å gå rundt.

– Vi må alle bidra for å hindre smittespredning. Samtidig må vi sikre at de samfunnskritiske funksjonene ivaretas. Listen angir hvem som bør få tilbud om barnehage- og skoleplass, og skal også legges til grunn som et utgangspunkt for å vurdere unntak fra karanteneplikten, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

I tillegg til sentrale samfunnsaktører som regjeringsmedlemmer, ledere innen beredskap og kriseledelse og ansatte i helsevesenet, er det listet opp en rekke områder som er nødvendig for å holde driften i gang. For eksempel sjåfører, lagerarbeidere og journalister i massemedier.

Mæland sier dette er første versjon av listen. Den kan bli utvidet eller innskrenket.

– Listen er heller ikke perfekt, men den er så god som vi klarer å lage den nå. Vi vil fortløpende vurdere endringer som kan gjøre den bedre.