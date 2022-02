Politiet fikk melding om hendelsen klokka 20.34 fredag. Skytingen fant sted på hjørnet av Vesterbrogade og Kaalundsgade, i et område med flere restauranter og utesteder.

Det er sperret av et stort område, og politiet har rykket ut med mange enheter.

– Jeg kan bekrefte at det er blitt avfyrt skudd og at en mann dessverre har mistet livet, sa viseinspektør Lars-Ole Karlsen i København-politiet på et pressetreff, ifølge dansk TV2.

Ingen er pågrepet, og politiet har ikke sagt noe om et mulig motiv for drapet. Karlsen vil ikke kommentere om saken kan kobles til gjengkriminalitet.