En tidligere drapsdømt mann er dømt til seks års fengsel for å ha voldtatt og mishandlet sin samboer, samt for vold og trusler mot en annen kvinne.

AGDER: 42-åringen ble prøveløslatt fra forvaring i mars 2016, etter å ha sonet siden 2006 for forsettlig drap på sin tidligere samboer.

Siden da har han vært inn og ut av varetekt for flere andre forhold, før han i fjor ble tiltalt for voldtekt av sin nye samboer i mai 2021. Han ble også tiltalt for å ha mishandlet kvinnen og truet med å drepe henne dersom hun kontaktet politiet.

– Det alvorligste fysisk var det kraftige kvelertaket som lett kunne ha ledet til livstruende skader, skriver Agder tingrett i dommen.

Tiltalte nektet straffskyld for alle forhold. Retten så bort fra tiltaltes forklaring og mener den «bærer preg av å være både tilpasset, oppkonstruert og ha karakter av å legge skylden på fornærmede».

I straffutmålingen vektla tingretten tiltaltes tidligere historikk med rettsvesenet.

– Etter endt soning av fengselsstraffen vil samfunnet ha begrensede muligheter til å avverge at han ruser seg og begår nye volds- og trusselhandlinger. Etter rettens syn er det således behov for det vern som en forvaringsstraff kan gi, heter det i dommen.

Mannen får også førerkortet inndratt og må betale 190.000 kroner i erstatning til den ene fornærmede kvinnen. Den andre ønsket ikke å fremme krav om erstatning.