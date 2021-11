Smittetallene går stadig oppover både nasjonalt og i mange av de største byene. I flere kommuner er det den siste tiden registrert pandemiens hittil høyeste smittetall, og det er mange fullvaksinerte blant de smittede.

– Mange har nok overvurdert den smittebegrensende effekten av vaksinene, sier Nakstad til NTB.

Han mener at smitteøkningen som man har sett på sensommeren og i løpet av høsten, ikke har vært spesielt overraskende gitt den økte kontakten mellom mennesker etter hvert som samfunnet gradvis ble gjenåpnet.

– Derfor anbefalte vi allerede i sommer å opprettholde en stor Tisk-kapasitet, isolasjonsplikt for de som tester positivt og flere lokalt tilpassede tiltak. Nå ser det ut som vi får bruk for stadig flere av de lokale tiltakene, selv om vi fortsatt får veldig god drahjelp fra vaksinene, sier Nakstad.

Han minner om at selv om man nå kan leve mer normalt, er ikke pandemien over i Norge.

– Det er faktisk flere inneliggende pasienter på sykehus nå enn det var i den andre smittebølgen i fjor høst. Derfor er pandemien ikke over, verken for folk flest eller helsetjenesten på alle de store kontinentene, sier han.

Før helgen ble det klart at regjeringen ikke innfører nasjonale nedstengningstiltak. I stedet vil myndighetene innføre koronasertifikat i de kommunene som trenger det. I tillegg planlegges det for at alle over 18 år skal få tilbud om en tredje vaksinedose, en såkalt oppfriskningsdose.