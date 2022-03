Den humanitære situasjonen i den ukrainske byen Mariupol er «katastrofal», og det er livsviktig at sivile blir evakuert, advarer Leger Uten Grenser (MSF).

Byen, som ligger tett på grensa mot Russland, har vært under beleiring fra russiske styrker, og en våpenhvile som lørdag skulle latt sivile forlate byen, ble aldri noe av.

– Det er helt nødvendig at denne humanitære korridoren, som kunne ha blitt opprettet i dag, men som det ikke har blitt noe av på grunn av manglende respekt for våpenhvilen, blir opprettet svært raskt for å la den sivile befolkningen, kvinner og barn, forlate byen, sa Laurent Ligozat, MSFs krisekoordinator i Ukraina, til AFP.

– Situasjonen er katastrofal, og den blir verre dag for dag, la han til.

Mangler vann og elektrisitet

Det har vært mange russiske artilleriangrep, og byen har blitt meldt å være omringet og avskåret fra alle forsyninger. Havnebyen ligger ved Azovhavet, og anses som en strategisk viktig by for Russlands invasjon av landet.

– I dag er det ikke mer vann. Folk har store problemer med å få tak i drikkevann, og dette er i ferd med å bli et kritisk problem. Det er ikke mer strøm, det er ikke oppvarming. Det er i ferd med å bli tomt for mat, og butikkene er tomme, sa Ligozat.

– I flere dager har det rett og slett ikke vært noe som har kommet verken inn eller ut av byen.

Utsatt evakuering

Røde Kors skulle fungere som garantist for den midlertidige, lokale våpenhvilen mellom Russland og Ukraina.

Det russiske forsvarsdepartementets talsmann Igor Konasjenkov uttalte lørdag ettermiddag at offensiven skulle fortsette på grunn av ukrainsk «uvillighet» til å forlenge den angivelige våpenhvilen.

Myndighetene i Mariupol sa i en uttalelse tidligere lørdag at Russland hadde fortsatt angrepene.

Hardere angrep

Ifølge ordfører Vadym Boitsjenko har russiske styrker intensivert angrepene mot byen, også fra lufta.

– Byen står i en veldig, veldig vanskelig beleiring. Det pågår harde artilleriangrep mot boligblokker, fly har sluppet bomber i boligstrøk, sier Boitsjenko til ukrainsk TV.

Ifølge ham ble tusenvis av barn, kvinner og eldre beskutt da de møtte opp i morgentime for å evakuere.

Ukraina hadde ventet at mer enn 200.000 sivile kom til å forlate Mariupol under våpenhvilen ved hjelp av den humanitære korridoren som var blitt opprettet etter avtale med Russland.

I byen Volnovakha, som våpenhvilen også gjelder for, var det ventet det at 15.000 kommer til å evakuere.

Mandag skal representanter for Ukraina og Russland møtes for en tredje runde med samtaler.