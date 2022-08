Ap-ordførere i Sørvest-Norge har sett seg lei av skyhøye strømpriser og krever tiltak fra toppledelsen i et partimøte tirsdag kveld. Der vil statsminister Jonas Gahr Støre delta.

Det opplyser politisk rådgiver Emma Giskås ved Statsministerens kontor til NTB.

– Tema for kveldens møte er den politiske situasjonen, og strøm er et tema som vil bli diskutert. Støre og arbeiderpartiets ledelse har jevnlige møter med partiets ordførere for å diskutere ulike politiske saker, og møtet i kveld er en del av denne løpende kontakten. Disse møtene har som formål å holde hverandre oppdatert på hva som skjer lokalt og nasjonalt, skriver hun i en SMS.

I går gikk Ap-ordførerne i Kristiansand og Stavanger ut mot sin egen regjering på NRK, med krav om tiltak mot kraftkrisen. De etterlyste spesielt en løsning for næringslivet.

– Ikke til å leve med

– Prisene har nå nådd nivåer som de fleste av oss opplever at ikke er til å leve med, verken på kort eller lang sikt, sier fylkesleder Frode Fjeldsbø i Arbeiderpartiet Rogaland til NTB tirsdag ettermiddag.

Samtidig avviser han at det er snakk om et ekstraordinært møte, og at også andre ting enn strøm vil bli diskutert. Møtet starter rundt klokken 20 og foregår digitalt.

– Det er fast møte vi har med partisekretær Kjersti Stenseng, andre i partiledelsen og representanter fra regjeringen. Det er et effektivt verktøy for å fortelle toppen hvor skoen trykker i distriktene, sier Fjeldsbø.

Flåthen: Støres store test

Tidligere LO-leder Roar Flåthen tror Jonas Gahr Støres renommé og ettermæle står og faller på hans måte å takle den store kraftkrisen på.

Han forstår godt kritikk fra LO-forbundene Industri Energi og Fellesforbundet, som tidligere tirsdag ga Støre to måneder til å komme med strømtiltak.

– Vannkraften er blitt en markedsvare uten kontroll og styring. Det kan ikke fortsette, og det må tas grep. Det er det bare regjeringen som kan gjøre. Ingen andre, sier han til FriFagbevegelse. Flåthen var leder av LO fra 2007 til 2013.