Tretten bru i Øyer kommune i Gudbrandsdalen har kollapset, ifølge politiet, som sier at en lastebil og bil skal ha havnet i vannet.

– Tretten bru er meldt å være kollapset. En lastebil og en personbil skal være gått i vannet. Ukjent hvor mange personer som kan være involvert, ukjent om det er personskader, skriver politiet i Innlandet på Twitter klokken 7.52 mandag morgen.

De fikk melding om hendelsen klokken 7.34.

Alt tilgjengelig redningspersonell er sendt mot stedet.

Tretten bru er en nær 150 meter lang bro som går over Gudbransdalenslågen like ved E6. Den er laget i tre og er ti meter bred. Fylkesvei 254, som går over broen, er stengt.

E6 er også stengt i begge retninger som følge av ulykken, ifølge Vegtrafikksentralen.