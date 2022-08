– Den norskutviklede dronen er globalt markedsledende. Den blir brukt i en rekke allierte land, inklusive USA og Storbritannia. Dronen brukes til rekognosering og målidentifikasjon. Den er enkel å operere, etter forholdene robust, vanskelig å oppdage og særlig godt egnet for strid i urbane strøk, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram i en pressemelding.

Kostnaden vil være på inntil 90 millioner kroner, og pakken inkluderer Black Hornet-systemer med reservedeler, transport og opplæring. Det er snakk om flere droner, opplyser Forsvarsdepartementet til NTB, men de ønsker ikke å opplyse om antallet droner det dreier seg om.

Det britiskledede fondet som Norge har bidratt med 400 millioner kroner til, står for finansieringen.

Ukrainske myndigheter har bedt om å få donert denne typen utstyr til bruk i kampen mot den russiske invasjonen.

– Viktig fordel

– Norge og Storbritannia står fast ved at vi skal stå skulder-til-skulder med Ukraina. Disse banebrytende dronene vil bidra til å gi de ukrainske soldatene en viktig fordel når de kjemper for å forsvare landet sitt mot Putins brutale og uprovoserte invasjon, sier den britiske forsvarsministeren Ben Wallace.

Det er selskapet Teledyne Flir som leverer dronen gjennom en rammeavtale som Forsvarsmateriell har. Anskaffelse, opplæring og levering av materiellet gjøres i samarbeid med og koordinert av britiske myndigheter, opplyser departementet.

Det påpekes at tett samarbeid med forsvarsindustrien blir helt nødvendig for å kunne opprettholde nødvendige leveranser av militært materiell til Ukraina framover, noe som også bidrar til at Ukraina får mer moderne og effektivt materiell.

Ny retning

– Donasjonen markerer at vi står ved våre forpliktelser om fortsatt støtte, men den innebærer også en ny retning for hvordan vestlige land stiller opp. Fram til nå har vi og våre allierte i stor grad hentet ut militært materiell fra egne lagre, sier Gram.

Anti-dronesystemet Nightfighter fra britiske SteelRock Technologies skal også kjøpes inn for om lag 100 millioner av de norske midlene til fondet.

Dette er et bærbart system som ifølge Forsvarsdepartementet gir beskyttelse mot droner gjennom effektiv jamming. Systemet er særlig egnet for å beskytte mindre patruljer, artilleristillinger og andre viktige ressurser, opplyses det.