Aktor Andreas Christiansen gikk nærmest minutt for minutt gjennom dramaet som utspant seg i Kongsberg om kvelden 13. oktober i fjor da rettssaken mot Espen Andersen Bråthen åpnet i Buskerud tingrett onsdag.

Bråthen er tiltalt for fem knivdrap, elleve drapsforsøk med pil og bue og flere andre forhold i Kongsberg om kvelden 13. oktober i fjor.

Da statsadvokaten var ferdig med sitt innledningsforedrag, fikk forsvarer Fredrik Neumann slippe til med sine kommentarer. Han uttrykte enighet med påtalemyndighetens gjennomgang, men utdypet for retten klientens psykiske helsetilstand.

Ikke innsikt

– Han har ikke innsikt i at han er syk og trenger behandling, siterte Neumann fra de sakkyndige.

Neuman viste til at Bråthen hadde forklart at han hadde drept fem mennesker og begrunnet det med at det var noe han måtte gjøre for å bli gjenfødt. De sakkyndige som har undersøkt 38-åringen, har avgitt en erklæring om at han lider av paranoid schizofreni.

Aktoratet har varslet at de vil be om tvungent psykisk helsevern for Bråthen, og det er hans forsvarer enig i.

Erkjente straffskyld

– Bråthens psykiske helsesituasjon var på gjerningstidspunktet, og lenge før det, slik at han etter min oppfatning ikke kan straffes. Han er ikke strafferettslig ansvarlig. Han er utilregnelig, sa forsvareren.

– Dette tror jeg blir rettens konklusjon, la han til.

Da rettssaken startet i rettslokalet i Hokksund onsdag morgen, erkjente Bråthen (38) straffskyld etter tiltalen.

– Jeg erkjenner straffskyld for hele tiltalen, sa han da sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud stilte spørsmålet om han erkjente straffskyld for hele eller deler av tiltalen.

Gjenfødelse

Han framsto som rolig og avbalansert mens aktor holdt sitt innledningsforedrag. Opptak av nødsamtaler og overvåkingsvideoer fra Coop Extra-butikken Bråthen gikk inn i med pil og bue, 60 piler og med fire kniver, ble avspilt uten at den tiltalte mannen viste noen synlig reaksjoner.

Forsvareren trakk fram at Bråthen, til tross for behandling etter pågripelsen, ikke har endret oppfatning om grunnen til at han drepte fem personer.

– Det omhandler den grunnleggende oppfatningen at Bråthen gjennomførte drap for å bli født på ny. Dette er den virkeligheten han har hatt, og fortsatt har, sa Neumann.