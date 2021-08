Amerikanske kilder: USA angrep flere selvmordsbombere i et kjøretøy

Selvmordsbomberne skal ha vært på vei for å angripe Kabuls flyplass, men trusselen er nå å anse som «eliminert», opplyser tjenestemennene ifølge AP.

Det er uklart om angrepet har en sammenheng med eksplosjonen i en bygning nær Kabuls flyplass søndag ettermiddag. Ifølge en afghansk politisjef AP har snakket med, skal et barn ha blitt drept da en rakett traff en bygning.

To tjenestepersoner opplyste tidligere til Reuters at USA hadde gjennomført et angrep i Kabul. Ifølge de to kildene var målet med angrepet å ramme personer som er mistenkt for å være medlemmer av IS-K, den afghanske grenen av ekstremistgruppa IS.

Torsdag ble flyplassen rammet av et terrorangrep som tok livet av rundt 180 personer, inkludert 13 amerikanske soldater. IS-K har tatt på seg ansvaret for angrepet. Lørdag gikk USA til angrep og drepte to høytstående medlemmer av IS.