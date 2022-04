Kjøpesummen tilsvarer over 400 milliarder kroner.

– Når oppkjøpet er gjennomført, vil Twitter bli et helt privateid selskap, heter det i meldingen.

Musk sier i en uttalelse at han har en rekke ambisjoner med sin nye anskaffelse.

– Jeg ønsker å gjøre Twitter bedre enn noensinne ved å forbedre produktet med nye funksjoner, gjøre algoritmene åpent tilgjengelige, bekjempe søppelpost-robotene og autentisere alle mennesker. Twitter har et enormt potensial, sier Musk.

Tesla-gründeren opplyste i begynnelsen av april at han hadde kjøpt 9,1 prosent av Twitter, drøyt 73,5 millioner aksjer. På nettopp Twitter har han den siste tiden sagt at han vil gjøre tjenesten reklamefri, til tross for at rundt 90 prosent av selskapets inntekter i fjor kom fra annonser.

For en drøy måned siden antydet Musk at han hadde planer om å røske opp i Twitter. I en melding til sine 80 millioner følgere på Twitter fastslo han at ytringsfrihet er vesentlig for at et demokrati skal fungere. Deretter spurte han dem om de mener Twitter følger dette prinsippet. Hele 70, 4 prosent svarte nei.

Det norske oljefondet har vært blant eierne av Twitter.