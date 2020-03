Smitteoverlege om mørketall: Kan være 10 til 100 ganger flere virussmittede

Det kan være 10 til 100 ganger flere smittede med koronavirus enn det som er kjent. Mørketallet er deler av grunnen til at skifesten i Holmenkollen ble avlyst.

Smitteoverlege Tore Steen og medisinsk fagsjef Johan L. Torper under en pressekonferanse om Oslo kommune sitt vedtak om å avlyse Holmenkollen Skifestival 2020 for publikum. Foto: Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NTB

Til sammen hadde 86 personer fått påvist koronavirus i Norge torsdag ettermiddag.

– Men det reelle antallet smittede kan være 10 til 100 ganger høyere. Vi vet ikke nøyaktig antall, men det er nokså sikkert betydelig høyere, sier smittevernoverlege Tore W. Steen i Oslo kommune til NTB.

– Veldig mange smittede har veldig lite symptomer. Mange kan også være symptomfrie og samtidig smittebærere. Dette gjør at det er vanskelig å finne og identifisere smitten, sier medisinsk fagsjef Johan L. Torper i Oslo kommune til NTB.

Det potensielt store mørketallet er deler av grunnen til at Oslo kommune i samråd med nasjonale helsemyndigheter besluttet å avlyse publikumsarrangementene i forbindelse med skifesten i Holmenkollen i helgen.

– Vi går ut fra at et lite mindretall av dem som hadde planlagt å besøke skifestivalen, ville vært smittede. Det kan vi si med temmelig stor sikkerhet, uten at vi kan si akkurat hvor mange, sier Toper.

Mangel på utstyr gjør samtidig at ikke alle som mistenker koronasmitte, får testet seg.

– Testing skjer etter streng indikasjon. En av grunnene til det er at vi vet at det er begrensninger og utfordringer knyttet til testutstyr. Det kan komme til å bli mangler på utstyret fremover, og derfor må vi tenke oss godt om med hensyn til hvordan vi anvender og bruker det, sier Torper.