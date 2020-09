Fem barn funnet døde i Tyskland – moren mistenkt

Fem barn i alderen ett til åtte år er funnet døde i en bolig i Solingen vest i Tyskland. Moren (27) er mistenkt for å ha drept dem.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

fullscreen next Kriminalteknikere gjorde torsdag åstedsundersøkelser i en boligblokk i den tyske byen Solingen, der fem barn ble funnet døde. 1 av 3 Martin Meissner / AP / NTB scanpix

NTB

Barna ble funnet døde i en leilighet i en boligblokk. Det er snakk om tre jenter på halvannet, to og tre år, og to gutter på seks og åtte år.

Avisen skriver at bestemoren deres skal ha ringt politiet og fortalt at datteren hadde drept fem av barna og tatt med seg et sjette barn, en gutt på elleve år, og dratt fra stedet.

Moren dro sammen med sønnen til Düsseldorf. Der forsøkte hun trolig å ta sitt eget liv. Hun overlevde, men er alvorlig skadd. På grunn av kvinnens tilstand har det ikke vært mulig for politiet å avhøre henne.

Politiet opplyser til nyhetsbyrået DPA at moren er mistenkt for å ha drept barna.

– Vi kan ikke si noe om motivet ennå. Moren må avhøres. Ingen ting kan sies om dødsårsaken, dette blir fortsatt etterforsket, sier talsmann Stefan Weiand i Wuppertal, nabobyen til Solingen.

Solingen ligger en knapp times kjøretur nord for Köln, og har rundt 160.000 innbyggere.