Bernie Sanders gir opp nominasjonskampen

Bernie Sanders trekker seg fra Demokratenes nominasjonskamp, bekrefter han selv. Dermed blir Joe Biden trolig Demokratenes presidentkandidat.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Bernie Sanders gir opp kampen om å bli Demokratenes presidentkandidat. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

NTB-AP

Den 78 år gamle senatoren fra Vermont gjorde det lenge godt på meningsmålingene, men i midten av mars kunngjorde kampanjeleder Faiz Shakir at Sanders vurderte å gi seg etter nedturer i flere stater.

– I dag avbryter jeg kampanjen min. Men selv om kampanjen slutter, så fortsetter kampen for rettferdighet, skriver Sanders på Twitter.

Dermed blir det rivalen Joe Biden som etter alle solemerker skal utfordre Donald Trump i presidentvalget i november.

Sosialdemokrat

Sanders er en selverklært demokratisk sosialist som hentet inspirasjon blant annet fra skandinaviske land. Han ble regnet som en av de mest venstreradikale presidentkandidatene i årets valgkamp.

Blant de tydeligste sakene i Sanders' valgkamp var statsbetalt universell helseforsikring for alle amerikanere, gratis høyere utdanning, økte skatter for de rikeste og heving av minstelønn til 15 dollar i timen.

– Vi har endret amerikansk bevissthet med tanke på hvilken nasjon vi kan bli, og har tatt dette landet et stort skritt nærmere i den evigvarende kampen for økonomisk rettferdighet, sosial rettferdighet, rasemessig rettferdighet og miljømessig rettferdighet, sa han onsdag kveld under en direktesending til sine tilhengere.

Sanders sier at kampanjen hans har endret USA på et grunnleggende nivå.

– Vår bevegelse har vunnet den ideologiske striden, sier han.

Nominasjonsvalg

Sanders tapte også på målstreken mot Hillary Clinton i nominasjonskampen i 2016.

Tirsdag var det nominasjonsvalg i Wisconsin, det første nominasjonsvalget på flere uker i den amerikanske valgkampen. Koronakrisen gjorde det vanskelig å avholde valget, og det vil ta mange dager før resultatet blir klart, ettersom mange stemte via post.

Demokratene forsøkte å få valget utsatt, men høyesterett i delstaten tilsidesatte avgjørelsen. Femten andre delstater har utsatt primærvalget på grunn av koronakrisen.