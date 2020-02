Henter 1159 passasjer hjem fra Kanariøyene

SAS og Norwegian setter inn to fly hver for å hente hjem 1.159 værfaste passasjerer på Kanariøyene sent mandag kveld.

Passasjerer venter i avgangshallen på Gran Canaria internasjonale lufthavn. SAS og Norwegian setter inn to fly hver for å hente hjem 1.159 værfaste passasjerer på Kanariøyene sent mandag kveld. Foto: Foto: Sara Johannessen Meek / NTB scanpix

Informasjonstavla på Gran Canaria internasjonale lufthavn. Flyplasser på Kanariøyene åpnet igjen mandag etter og ha vært stengt på grunn av en sandstorm som rammet øygruppen i helgen. Foto: Foto: Sara Johannessen Meek / NTB scanpix

NTB

Flyselskapet SAS hadde totalt seks fly på bakken da flyplassen på Kanariøyene ble stengt. Tre av flyene har gjennomgått teknisk sjekk, men det er usikkert når de tre resterende flyene er klarert for å fly. Det opplyser pressesjef John Eckhoff i SAS til Dagbladet.

To av flyene tar av mandag kveld, mens det siste tar av tirsdag morgen.

Flere flyplasser på Kanariøyene er blitt stengt i helgen på grunn av en voldsom sandstorm. Totalt er 1.080 SAS-passasjerer værfaste på Kanariøyene.

Norwegian leier inn fly

Også Norwegian henter hjem flere av de værfaste passasjerene.

– To ekstrafly vil i kveld hente hjem passasjerer som har vært strandet på Gran Canaria. Det er en innleid 747 med en kapasitet på 455 passasjerer og en av våre egne Dreamlinere med en kapasitet på 344 passasjerer, opplyser talsperson Christer Baardsen i Norwegian til NTB.

Flyene skal til Oslo og vil etter planen være fremme sent mandag og i natt norsk tid. Passasjerer som skal videre blir innlosjert på hotell, opplyser flyselskapet.

Enaire , som kontrollerer Spanias luftrom, melder at værfenomenet calima er over. Kombinasjon av vind og sandstøv fra Sahara har gjort at flyplassene på Kanariøyene måtte stenge og mange turister ble værfaste.

Ber om forståelse

Flyplassoperatøren Aena skriver på Twitter at det fremdeles kan oppstå forsinkelser og ber om forståelse fra de reisende. Det gjør også Norwegian.

– Vi forstår kundenes frustrasjon. Til sammen har vi noen tusen passasjerer som er strandet på Kanariøyene totalt, men dette er en situasjon som har rammet flere flyselskaper, ikke bare Norwegian. Så det gjør situasjonen der nede ekstra krevende, sier Baardsen.

Norwegian har også åtte fly på bakken på Las Palmas flyplass. Disse må undersøkes av teknikere før de kan lette for å være sikker på at de ikke har fått skader av sanden.

– Teknikere er nå fremme og i gang med arbeidet, men vi håper på forståelse for at dette kan ta tid. Så snart flyene er klarert, vil de bli klargjort med tanke på retur til sine destinasjoner, sier Baardsen.

Han sier de reisende skal få informasjon via SMS, og at de som reiser med charter bør søke informasjon fra reiseoperatør. Han anbefaler videre at passasjerer som er rammet, tar kontakt med sitt forsikringsselskap.