Støre og Eide holder pressekonferanse om Midtøsten

Regjeringen varslet tirsdag en pressekonferanse om Midtøsten kl. 8.30 onsdag morgen, med statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide. Det er ikke kjent hva pressekonferansen konkret skal omhandle eller hva som vil komme fram på pressekonferansen. .

Datatilsynet gjennomfører tilsyn med Helseplattformen

Datatilsynet varslet i mars at de ville føre tilsyn med den omstridte Helseplattformen etter et høyt antall avviksmeldinger om brudd på personopplysningssikkerheten i systemet. Størsteparten av avvikene er ifølge Datatilsynet relatert til svikt i tilgangsstyringen, altså at ansatte har fått tilgang på mer informasjon om pasienten enn nødvendig. Tilsynet starter onsdag, og vil vare fram til fredag.

Aktor og bistandsadvokater prosederer i Baneheia-saken

Saken mot Jan Helge Andersen der han står tiltalt for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i mai 2000, har gått i Sør-Rogaland tingrett i Sandnes siden 15. april. Onsdag er det klart for prosedyrer fra aktor og bistandsadvokatene. Forsvarerne prosederer først torsdag.

Andersen kan i denne saken dømmes til maksimalt to år i fengsel for drap eller medvirkning til drap på Sløgedal Paulsen, ettersom han i 2002 ble dømt til 19 års fengsel for voldtekt og drap på Stine Sofie Sørstrønen (8) og medvirkning til voldtekt av Sløgedal Paulsen.

MDG presenterer sin alternative transportplan for Stortinget

Onsdag presenterer MDG-leder Arild Hermstad partiets alternative transportplan, «GrønNTP», for Stortinget. Planen innebærer blant annet på skrote 18 av veiprosjektene i Nasjonal transportplan, deriblant E39 mellom Lyngdal og Ålgård og E6 mellom Moelv og Øyer. Sistnevnte er allerede påbegynt, men partiet mener det er mulig å stanse deler av prosjektet. Partiet foreslår samtidig å bruke mer penger på kollektivtrafikk og sikring og oppgradering av eksisterende veinett.

Festspillene i Bergen starter

Onsdag går startskuddet for Festspillene i Bergen, som arrangeres hvert år i mai og juni. Åpningsseremonien, hvor statsminister Jonas Gahr Støre og kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery skal være til stede, finner sted på Torgallmenningen i Bergen sentrum klokken 12.30. Festivalen varer fram til 5. juni.

Prinsesse Anne av Storbritannia besøker Hjemmefrontmuseet

Prinsesse Anne av Storbritannia er på besøk i Norge, og onsdag kommer hun til Oslo for å besøke Hjemmefrontmuseet. Der skal hun sammen med kronprins Haakon avduke en plakett til minne om samarbeidet mellom Storbritannia og Norge under andre verdenskrig. Etter besøket skal prinsessen spise middag på Slottet.