– Det forventes vesentlige forsinkelser. Varighet er for øyeblikket ukjent. Vi oppfordrer alle reisende til å forholde seg til den informasjon de får fra sitt flyselskap. Vi beklager ulempene dette medfører. Dette er all informasjon vi har for øyeblikket. Vi kommer tilbake med mer informasjon. skriver Avinor i en pressemelding.

Ved Oslo lufthavn lettet det siste flyet klokka 6, ifølge Avinors oversikt.

Avinor har ansvaret for 43 statlig eide lufthavner samt flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge.

Fædrelandsvennen har fått flere tips om at flyene står også på Kjevik, og at det er mange folk som venter.