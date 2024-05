Kongeskipet anløp i Arendal søndag ettermiddag. Deretter gikk ferden inn på land til Froland verk i Froland kommune.

Der hadde mange møtt opp for å få et glimt av kongeparet. En av programlederne for arrangementet var tidligere skiskytter Marte Olsbu Røiseland (33) som selv er fra Froland, noe kongen trakk fram i sin tale:

– Når vi er på fylkestur, er det alltid hyggelig å treffe kjentfolk – som den ene av dagens gode programledere, Marte Olsbu Røiseland. Vi har jo møtt hverandre mange ganger opp gjennom årene. Tenk at Norge har en frolending som er verdens mestvinnende kvinnelige skiskytter. I perioder gikk gratulasjons-telegrammaskinen på Slottet varm etter alle gullmedaljene, fleipet kongen.

– Jeg skjønner godt at dere er stolte av henne, og det er sannelig vi også, la han til.

Fylkesturen avsluttes i Vindafjord i Rogaland torsdag. I flere år har kongen samlet på offisielle kommunebesøk, og den 87 år gamle kongen kommer stadig nærmere sitt mål om å besøke alle landets 356 kommuner.

Etter denne fylkesturen kan han krysse fem nye kommuner av på lista: Froland, Åseral, Lund, Randaberg og Vindafjord.

Dermed mangler han kun elleve, og han vil i så fall ha besøkt hele 97 prosent av landets kommuner.