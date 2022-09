– Et krevende valg er tatt. Jeg har flyttet fra Asker til Lugano i Sveits. Min kapital skal fortsatt arbeide i Norge. Familieselskapet TRG og børsnoterte Aker fortsetter som før med norsk forankring for kunnskapsdrevet industriutvikling med verden som marked, skriver Kjell Inge Røkke i brevet som Dagens Næringsliv omtalte først.

Brevet er stilet til «medaksjonærer og medarbeidere» og er publisert på nettstedet til Aker. Han flytter selv til Sør-Sveits, mens boligen på Konglungen i Asker gir han i gave til ekskona, som skal bo i huset sammen med det tidligere parets to barn.

– Jeg har ingenting å klage over, og vil fortsette å forholde meg til realiteter og ta beslutninger basert på disse. Jeg flyttet til USA som 21-åring, hvor jeg bodde i 21 år og deretter nye 21 år i Norge. Som 63-åring har jeg flyttet til Sveits. Jeg har valgt Lugano som mitt nye bosted – det er verken billigst eller har de laveste skattene, men det er til gjengjeld et flott sted med en sentral beliggenhet i Europa, skriver han.

Selv om Røkke selv ikke oppgir ønske om å betale mindre skatt som grunnen til at han flytter, vil han spare kunne rundt 360 millioner kroner årlig i formuesskatt på å gjøre det, ifølge Finansavisen s beregninger.

Tillitsvalgt ikke begeistret

Konserntillitsvalgt Atle Tranøy i Aker var informert på forhånd om at Røkke ville flytte til Sveits og sier til E24 at han «på ingen måte» er begeistret: – Men at dette vil ha direkte innflytelse på selskapene, det behøver det ikke å ha. Han oppgir jo også det motsatte, at dette vil bedre hans grunnlag for å satse videre i selskapene, sier Tranøy.

Arbeiderpartiet tar til orde for å se på skattesystemet. Hadia Tajik poengterer at aksjegevinster kan realiseres skattefritt etter fem års opphold i utlandet og mener utflaggingen på ny aktualiserer debatten rundt denne problemstillingen.

Nestleder i SV Torgeir Knag Fylkesnes SV vil innføre umiddelbar skatteplikt ved utflytting

– Uten en sånn skatt kan man flytte til Sveits og ta med seg store urealiserte verdier, og etter fem år ta det ut der. Det er verdier som er skapt av norsk arbeidskraft og norske ressurser. Verdier skapt i Norge skal beskattes i Norge, sier han til E24.

Vil være langsiktig

Røkke understreker at han fortsatt vil være «langsiktig – men utålmodig – hovedeier og styreleder» i Aker.

Han gikk i 2001 seirende ut av en intens og innbitt kamp mot russiske Yukos Oil om kontrollen over den konkurstruede industrigiganten Kværner. Siden den gang har milliardæren som slo seg opp som fisker på den amerikanske vestkysten, bygget seg opp som industriherre og kjempet for å bli tatt på alvor som en hovedsakelig langsiktig og ikke finansiell eier.

Av brevet til aksjonærer og medarbeidere, framstår det som om flyttingen til Sveits dreier seg om helt andre ting enn norske og sveitsiske skatteforhold. Kjell Inge Røkke har en ligningsformue på 19,6 milliarder kroner. I 2020 betalte han 175 millioner kroner i skatt. Siden 2008 har Røkke betalt 1,5 milliarder kroner i skatt, ifølge DN.

I fjor høst anslo Kapital at Røkke hadde en reell formue på 36,6 milliarder kroner, noe som gjorde han til Norges åttende rikeste. Nå blir de reelle verdiene anslått til rundt 45 milliarder kroner.

– Jeg vil bruke mer av tiden og mine ressurser på filantropiske aktiviteter, skriver Røkke.