– Nødetatene har funnet flere døde mens de har fjernet bygningsrester, opplyser Russlands nasjonale etterforskningskomité lørdag. Dermed ble antall drepte oppjustert til 133, kort tid etter at det var hevet fra over 60 til 93 og så 115.

IS hevdet allerede fredag kveld at de sto bak terrorangrepet, og at det var folk fra den afghanske fløyen som utførte angrepet. IS' afghanske fløy ISKP har den siste tiden prioritert Russland som mål, og har flere ganger tidligere angrepet Russland.

Lørdag publiserte IS også bilder av de fire de sier utførte angrepet. Gruppa kaller angrepet et ledd i krigen mellom IS og land som kjemper mot islam.

En amerikansk tjenestemann sier til nyhetsbyrået AP at amerikansk etterretning har informasjon som viser at IS sto bak.

Kaller angrepet barbarisk

I sin første tale etter angrepet fordømte president Vladimir Putin angrepet og kalte det en barbarisk terrorhandling.

Han sa at alle involverte er pågrepet, og gjentok den russiske påstanden om at gjerningsmennene forsøkte å flykte i retning Ukraina. Han gjorde det også klart at alle de skyldige skal straffes.

Publikummere og ansatte ved konserthallen har mistet livet både som følge av skuddskader og inhalering av røyk. Gjerningsmennene startet en brann etter at de fredag stormet inn i konsertlokalet og åpnet ild, ifølge myndighetene.

– Terroristene brukte en brennbar væske til å sette fyr på konsertlokalet, hvor tilskuere befant seg, inkludert sårede, opplyser etterforskningskomiteen.

– Alle pågrepet

Samtlige angripere som deltok i terroraksjonen, er pågrepet, hevdet den russiske sikkerhetstjenesten FSB lørdag.

Det skal være snakk om fire personer som var direkte involvert. Sju andre mistenkte er angivelig også pågrepet i fylket Brjansk. Ifølge innenriksdepartementet er ingen av dem russiske statsborgere.

Tidligere lørdag meldte den russiske politikeren Aleksandr Khinsjtein om pågripelser i Brjansk. To personer ble angivelig pågrepet etter en biljakt. Andre mistenkte flyktet til fots inn i en skog.

– Forferdelig angrep

En rekke europeiske land har fordømt angrepet. Blant dem er Frankrike, Tyskland, Tyrkia, Storbritannia, Italia, Danmark og Sverige, og USA.

– Danmark fordømmer det forferdelige angrepet i Moskva og kondolerer til ofrene og deres kjære, heter det i en uttalelse fra utenriksdepartementet i København.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fordømmer angrepet som rammet russere som skulle høre progrockbandet Piknik.

– Jeg fordømmer terrorangrepet på sivile inne på et konserthus i Moskva. Dette er et forferdelig angrep på uskyldige mennesker som brukte fredagen på konsert sammen. Vi føler med dem som er berørt, sier Støre i en uttalelse til NTB.

Ifølge talsmann Dmitrij Peskov er Putin holdt løpende orientert om angrepet som skjedde en uke etter presidentvalget der Putin ifølge offisielle resultater ble gjenvalgt med nærmere 90 prosent av stemmene.

Anklage mot Ukraina

Russlands sikkerhetstjeneste FSB hevder at gjerningsmennene bak terrorangrepet var på vei til Ukraina da de ble pågrepet. Angivelig hadde de også kontakter i Ukraina, og de sier et vindu var åpent for dem på grensa.

Dette er ikke bekreftet av andre kilder, og Ukrainas regjering avviser at de har noe med angrepet å gjøre.

Samtidig har den ukrainske etterretningstjenesten hevdet at det var Russlands egne hemmelige tjenester som sto bak konsertangrepet som en provokasjon. Heller ikke dette er bekreftet av andre kilder.

Nettavisen Meduza , som dekker Russland, melder at den russiske TV-kanalen NTV har sendt en forfalsket video som tilsynelatende viser en representant for Ukrainas regjering som bekrefter at landet var involvert i terrorangrepet.

Videoen er basert på redigerte opptak som ble gjort for flere dager siden, ifølge Meduza.

Taket sto i flammer

Etter angrepet meldte det statseide russiske nyhetsbyrået Tass at mange mennesker fortsatt var innesperret i konsertlokalet sent fredag kveld.

En tredel av bygget sto i brann, og bilder viste hele taket i flammer mens helikoptre sirklet rundt og slapp vann på brannen. Senere ble det meldt at taket kollapset.

Videoer i sosiale medier viste kaos og panikk i lokalet mens det runget av skyting, og livløse mennesker som lå i blodpøler utenfor.

Tidligere denne måneden advarte USAs ambassade i Moskva om et mulig forestående terrorangrep i den russiske hovedstaden. Advarselen ble avvist av Putin som et vestlig forsøk på å skremme innbyggerne i byen.

IS har tidligere stått bak angrep i Russland og på den russiske ambassaden i Kabul. Terrorangrepet fredag er det verste i Russland siden skoleangrepet i Beslan i 2004, der 130 mennesker, mange av dem barn, ble drept.