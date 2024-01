Gjennom hele 2023 steg boligprisene i Norge med 0,5 prosent.

– Boligprisene sank 0,9 prosent i desember, noe som ga en liten oppgang på 0,2 prosent sesongjustert. 2023 ender dermed som vi prognostiserte sist måned med en liten oppgang på 0,5 prosent. Med en vekst i konsumprisene i 2023 på mellom 4 og 5 prosent innebærer dette at bolig reelt sett har blitt billigere, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge lå like over 4,2 millioner kroner ved utgangen av desember. Det ble solgt 3.018 boliger i Norge i desember, mot 3.034 i desember 2022.

Venter oppgang i 2024

Til sammen ble det solgt 90.732 boliger i Norge i 2023, som er 0,8 prosent færre enn i 2022.

– Rett før jul la vi fram vår prognose for boligprisene i år, og vi venter en god vekst på 4 prosent gjennom 2024. Dette innebærer at vi også i år vil oppleve den såkalte januareffekten i boligmarkedet med en sterk oppgang i boligprisene i årets første måned. Vi tror det skal mye til for å rokke ved dette mønsteret, sier Lauridsen.

Sesongjustert var prisveksten høyest i Asker og Bærum, med en økning på 2 prosent. I 2023 som helhet steg prisene med henholdsvis 5,4 og 5,3 prosent i Stavanger og omegn og Kristiansand.

Bygges lite nye boliger

Til sammenligning falt de med 3,4 prosent i Porsgrunn/Skien, og det var også merkbar nedgang i Bodø med Fauske og Tromsø.

Det er stor forskjell mellom markedene for brukte og nye boliger for tiden. Det er trangt i byggebransjen, og det bygges lite nye boliger. Det presser prisene.

– Vår store bekymring fremover er ikke knyttet bruktboligmarkedet, men til nyboligmarkedet. Konsekvensene av salgssvikten i nyboligmarkedet vil vi først se i 2025 og 2026, da det vil bli ferdigstilt historisk få nye boliger i Norge, sier Lauridsen.