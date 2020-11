Dette kan man forvente på valgnatten

Når valgnatten endelig er her, har over 100 millioner amerikanere avgitt stemme på forhånd. Slik blir valgnatten – time for time.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

En dame avlegger sin stemme i Bellingham i Washington. Foto: Elaine Thompson, AP / NTB

NTB

Kampen om å nå 270 valgmenn, som er det som trengs for å vinne valget, vil tidligst være over onsdag morgen norsk tid. Men i år kan det bli så jevnt at det er mulig man må vente til utover dagen onsdag eller lengre, og resultatet kan måtte bli avgjort i retten.

De fleste delstater stenger valglokalene innen klokken 3 norsk tid, noe som åpner for at resultater begynner å komme inn. Hvor raskt de kommer, avhenger av hvor raske valgdistriktene og delstatene er.

Klokken 5 på morgenen stenger California, delstaten med flest valgmenn. På Hawaii og i Alaska skal det stemmes fram til klokken 7, men begge er stater med få valgmenn.

De viktigste statene

Siden meningsmålingene allerede har vist tydelig i hvilken retning 38 av de 50 delstatene går, er oppmerksomheten rettet mot 12 nøkkelstater.

Først ut av disse er Georgia. I delstaten med 16 valgmenn stenger valglokalene klokken 1. I Florida, som med 29 har tredje flest valgmenn i landet, vil valglokalene stenge klokken 2 eller 3.

I North Carolina stenger de fleste valglokalene halv to. I Arizona vil resultatene komme inn etter at valglokalene stenges klokken 3.

Basert på prognosene for delstatene som antas å være sikre, kan muligens Biden utropes til vinner hvis han tar Florida og samtidig to av de fire andre statene nevnt over. Men selv hvis Trump vinner de fire, er det fortsatt usikkert hvem som vinner.

Hvordan erklæres vinneren?

Offisielt blir ikke vinneren utpekt før alle delstatene har bekreftet stemmeopptellingen. Som følge av utsettelser på grunn av poststemming, kan det ta en uke eller mer noen steder.

Men det er vanlig at de største mediene erklærer en vinner på valgnatten, basert på sine prognoser. De tar stilling til hvem vinneren er i hver delstat og til slutt hele valget. Det gjør de når det ikke er noen matematisk måte for en kandidat å komme over de avgjørende 270 valgmennene.

Ronald Reagans valgskred i 1980 ble erklært kvart over sju, mens Trumps seier over Hillary Clinton i 2016 ble kunngjort halv åtte. Clinton vedgikk imidlertid ikke nederlaget før Wisconsin gikk til Trump en time senere.

Når kan nattens resultat være klart?

I natt kan vinneren bli erklært klokken 5 hvis Biden tar de første vippestatene. Hvis ikke det skjer, vil alt det avhenge av resultatene fra de andre vippestatene.

I Pennsylvania, en vippestat som har fått mye oppmerksomhet, stenger valglokalene klokken 2. Det har imidlertid blitt spekulert på om poststemmer gjør at resultatet derfra vil la vente på seg til onsdag. Det samme kan skje i Michigan, Wisconsin og andre vippestater.

Hvis det ender med at man må telle stemme for stemme eller at noe skal behandles i rettsvesenet, kan det ta dager eller uker før noe blir klart.

Kan ende i retten

Begge parter har i forkant av valgdagen forberedt seg på at det hele ender i retten, der hele valgresultatet kan bli avgjort i en rettssal. I Pennsylvania er republikanerne klare til å gå til retten for å få omgjort en beslutning om å akseptere poststemmer som ankommer opp til tre dager etter tirsdag. Det er antatt at flere demokrater enn republikanere stemmer via post.

I Texas har republikanerne prøvd å annullere 127.000 forhåndsstemmer i et område der demokratene står sterkt.

I et distrikt i Nevada der demokratene står sterkt, vil republikanerne utsette tellingen av poststemmer for at de skal telles nøye.