Kvinne siktet for drap på samboeren i Klepp på Jæren

En kvinne i 40-årene er siktet for drap på sin samboer, en mann i 40-årene, i Klepp kommune på Jæren. Hun erkjenner ikke straffskyld.

Krimteknikere fra politiet jobber på stedet der en mann i 40-årene ble funnet død andre juledag. Foto: Carina Johansen / NTB

NTB

Tidlig om morgenen lørdag 26. desember fikk politiet melding om at det var funnet en død mann i en bolig på Kleppe i Klepp kommune.

– Det var ingen åpenbar dødsårsak, og det ble derfor rutinemessig begjært obduksjon av avdøde, heter det i en pressemelding politiet i Sørvest sendte ut tirsdag kveld, altså tre dager senere.

Politiet har nå fått den foreløpige obduksjonsrapporten, men vil av hensyn til etterforskningen ikke si noe om detaljene.

– Men undersøkelsene av avdøde viser funn som kan tyde på at mannen ble drept. Politiet har nå siktet hans samboer for drap, opplyser politiadvokat Christine Kleppa.

Meldte fra selv

Både fornærmede og siktede er i 40-årene, og de er kjent for politiet fra andre forhold.

– Vi er svært tidlig i etterforskningen, og det gjenstår mye arbeid. Boligen der avdøde ble funnet, er avsperret, og det pågår kriminalteknisk undersøkelse på stedet. I tillegg vil politiet ha fokus på vitneavhør og gjennomgang av mobildata, sier Kleppa.

Politiadvokat Christine Kleppa sier til Stavanger Aftenblad at det var siktede selv som meldte fra til AMK om dødsfallet – og at AMK meldte videre til politiet.

Kleppa sier videre at både avdøde og siktede er kjent for politiet for flere forskjellige kriminelle forhold. Hun vil ikke svare på om de to, som var samboere i flere år, tilhørte et belastet miljø.

Det er ukjent om det var andre til stede da dødsfallet inntraff.

– Ikke oss bekjent. Det vil etterforskningen gi svar på. Vi vil avhøre personer i deres omgangskrets, i tillegg til personer de hadde kontakt med kort tid før dødsfallet, sier Kleppa.

Hun sier at politiet tirsdag kveld er på parets adresse for å sikre spor. Politiet vurderer fortløpende om den siktede kvinnen skal fremstilles for varetektsfengsling.

Stiller seg uforstående til siktelsen

Siktedes forsvarer, advokat Odd Rune Torstrup, sier til Aftenbladet klokken 20.30 tirsdag kveld at avhøret er avsluttet for dagen.

– Min klient er sliten, og vi har avtalt å ta pause fram til onsdag morgen. Hun nekter straffskyld i saken, sier forsvareren.

Han reagerer kraftig på informasjonen politiet har gått med ut om etterforskningen i saken, blant annet om at funn på stedet tyder på drap.

– Dette skulle ikke vært gjort kjent for mediene. Det er ytterst stigmatiserende for min klient, som nekter straffskyld. Hun stiller seg helt uforstående til saken, sier Torstrup.