Per Sandberg vraker Frp etter tre tiår

Fremskrittspartiets tidligere nestleder og statsråd Per Sandberg har meldt seg ut av partiet og stiller seg i stedet til disposisjon for Liberalistene.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Per Sandberg, her i puben han har åpnet i Halden, har meldt seg ut av Fremskrittspartiet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NTB

– Jeg lovet brutalt comeback, og her er jeg, sier hovedpersonen i en pressemelding.

Han gjorde beslutningen kjent i en tale til Liberalistenes landsmøte søndag. Den tidligere Frp-nestoren sier han har gjort mange vurderinger før beslutningen ble tatt.

– Min beslutning er at hvis Liberalistene ser et snev av ressurs i meg, stiller jeg meg til disposisjon for Liberalistene, sa han i talen.

– Liberalistene er i dag det eneste partiet som ivaretar de liberale verdiene. Dette ligner på Frp i sin tid og er veldig radikalt på enkelte områder. Disse stemmene trengs mer enn noen gang i norsk politikk, sier Sandberg til Dagbladet , som først omtalte saken.

Sandberg trekker videre fram Liberalistenes næringspolitikk, innvandringspolitikk og troverdighet i arbeidet for å slanke offentlig sektor.

– En ressurs

Liberalistene har som sitt viktigste politiske prosjekt å oppnå en trygg hverdag, økt velstand og større mangfold gjennom beskyttelse av individuelle rettigheter, skriver partiet på sine hjemmesider.

Partiet ble grunnlagt i 2014 og har lag i åtte fylker, men ingen folkevalgte representanter verken lokalt, regionalt eller nasjonalt.

– Sandberg er en ressurs som vil tilføre oss som relativt nytt og for mange ukjent parti nyttig kunnskap og være en døråpner som vi bare har kunnet drømme om, sier Liberalistenes nyvalgte leder Ronny Skjæveland.

– Jeg er sikker på at han kan bistå med å ta Liberalistene til et helt nytt nivå og gjøre oss langt mer synlige og relevante enn vi har vært hittil, sier han.

Sentral Frp-politiker

Per Sandberg (60) var i mange år en svært viktig politiker i Frp.

Han var stortingsrepresentant fra 1997 til 2017 og som partiets første nestleder i årene 2006 til 2018 en av partileder Siv Jensens nærmeste støttespillere. Han var sentral i partiets politikkutforming og programarbeid.

Men den siste tiden har Sandberg flere ganger gått i rette med Fremskrittspartiet.

– Frp har mangel på liberale verdier. Selv om de har det på papiret, så slites partiet mellom to-tre fløyer. Frp klarer ikke ha fokus på de liberale verdiene. En stor del av Frp har dessverre større fokus på de nasjonalistiske verdiene, sier Sandberg til Dagbladet.

Turbulent sorti

Etter først å ha varslet at han ikke ønsket å bli statsråd høsten 2013, ble trønderen likevel hentet inn som statsråd i Erna Solbergs (H) regjering, som fiskeriminister i årene 2015 til 2018. Han var våren 2018 en kort periode justis- og beredskapsminister etter partifellen Sylvi Listhaugs avgang.

Sandbergs siste tid i regjeringen ble imidlertid turbulent. I august 2018 gikk han av som fiskeriminister og Frp-nestleder etter avsløringer om at han, mot PSTs råd, hadde tatt med tjenestetelefonen på en privat reise til Iran uten å varsle Statsministerens kontor om reisen.

Sandberg mente avgangen ikke skyldes mobilbruken, men hvordan mediene og andre politikere jaget og «misbrukte» forholdet til hans nye kjæreste, som har bakgrunn fra Iran.