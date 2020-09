Per Sandberg melder seg ut av Frp

Fremskrittspartiets tidligere nestleder og statsråd Per Sandberg har meldt seg ut av partiet stiller seg i stedet til disposisjon for Liberalistene.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Per Sandberg, her i puben han har åpnet i Halden, har meldt seg ut av Fremskrittspartiet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NTB

Han gjorde beslutningen kjent i en tale til Liberalistenes landsmøte søndag, skriver Dagbladet.

– Liberalistenes stemme trengs i norsk politikk, sier Sandberg.

Den tidligere Frp-nestoren sier han har gjort mange vurderinger før beslutningen ble tatt.

– Min beslutning er at hvis Liberalistene ser et snev av ressurs i meg, stiller jeg meg til disposisjon for Liberalistene, sier han.

Liberalistene har som sitt viktigste politiske prosjekt oppnå en trygg hverdag, økt velstand og større mangfold gjennom beskyttelse av individuelle rettigheter, skriver partiet på sine hjemmesider.

Partiet ble grunnlagt i 2014 og har lag i åtte fylker, men ingen folkevalgte representanter verken lokalt, regionalt eller nasjonalt.

Per Sandberg var i mange år en svært viktig politiker i Frp. Han var stortingsrepresentant fra 1997 til 2017 og som partiets første nestleder i årene 2006 til 2018 en av partileder Siv Jensens nærmeste støttespillere.

Trønderen ble også hentet inn som statsråd i Erna Solbergs (H) regjering, som fiskeriminister i årene 2015 til 2018. Han var våren 2018 en kort periode justis- og beredskapsminister etter partifellen Sylvi Listhaugs avgang.

Sandbergs siste tid i regjeringen ble imidlertid turbulent. I august 2018 gikk han av som fiskeriminister og Frp-nestleder etter avsløringer om at han, mot PSTs råd, hadde tatt med tjenestetelefonen på en privat reise til Iran uten å varsle Statsministerens kontor om reisen. Han tok også med telefonen på en jobbreise til Kina i mai.

Sandberg mente avgangen ikke skyldes mobilbruken, men hvordan mediene og andre politikere jaget og «misbrukte» forholdet til hans nye kjæreste, som har bakgrunn fra Iran.