Full storm i Vesterålen og Lofoten – flyplassen i Svolvær stengt

Det er onsdag meldt om full storm i Vesterålen og Lofoten, og flere bruer er stengt. For Vesterålen er det sendt ut farevarsel på oransje nivå.

Badestamp blåste av hengeren på Gimsøybrua i Norland. Den er nå stroppet fast i rekkverket. Foto: Statens vegvesen / NTB

– Det er mye vær og vind i området, skriver politiet i Nordland på Twitter.

Stormen tiltar for Salten utover kvelden. Folk bes også om å sikre løse gjenstander og å ikke ferdes i områder som kan være ekstra værutsatt.

For Vesterålen er det utstedt farevarsel på oransje nivå. Det ventes sørvestlig full storm og muligens sterk storm langs kysten, med lokalt kraftige vindkast på 35–40 meter per sekund.

I Troms er det også varslet skiftende sterk storm og kraftige vindkast.

– Kraftigst vind blir det inn mot Vesterålen. Men også ytterst i Lofoten blir det opp mot sterk storm. Vi ser allerede noen steder har vindkast på over 40 meter i sekundet, sier statsmeteorolog Eirik Samuelsen ved Meteorologisk institutt til NRK.

Svolvær lufthavn stengt

Både Leknes lufthavn og Svolvær lufthavn melder også om svært kraftig vind onsdag ettermiddag, skriver Lofotposten.

Lufthavnsjef Bjørn Opsahl ved Svolvær lufthavn forteller at flyplassen har måttet stenge på grunn av strømbrudd. Alle flyavganger er innstilt.

– Det er mange faktorer som er mot oss nå. Vi mangler strøm, og det er sterk vind, sier han til avisen.

Vakthavende i flytårnet på Svolvær lufthavn, Frank Johansen, sier vinden på det meste har vært oppe i kast på 77 knop, tilsvarende rundt 40 meter i sekundet.

Badestamp blåste av henger

Tidligere onsdag ettermiddag blåste en badestamp av en henger på Gimsøybrua i Nordland langs E10. Det skjedde etter at noen forsøkte å krysse den stengte brua i Vågan kommune. Stampen ble stroppet fast i rekkverket.

Flere bruer er nå stengt i Lofoten, deriblant Rafsundbrua og Kåkernbrua, opplyser operatør Fredrik Nyland ved Veitrafikksentralen til NRK.

– Siden jeg kom på jobb for et par timer siden, har vinden blåst ganske mye opp. Vindkastene på Gimsøybrua er oppe i 42 sekundmeter. Det er lite omkjøringsmuligheter, og det ser ut til at det vil bli stengt en god stund fremover.