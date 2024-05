– Det har vært svært viktig for norske myndigheter å få Arfan Bhatti utlevert fra Pakistan, sa justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) på en pressekonferanse om utleveringen fredag morgen.

Bhatti (46) er siktet for medvirkning til terrorskytingen i Oslo 25. juni 2022, hvor to personer ble skutt og drept da terrorsiktede Zaniar Matapour åpnet ild mot utestedene Per på Hjørnet og London Pub.

46-åringen har sittet fengslet i Pakistan i lang tid, hvor det har vært utallige rettsmøter for å få ham utlevert til Norge. Fredag kom altså beskjeden om at utleveringen var banket gjennom, og at Bhatti var på vei til Norge.

Fredag kveld landet flyet på norsk jord.

Oslo-politiet opplyste tidligere fredag at Bhatti blir fremstilt som vitne i 25. juni-rettssaken tirsdag og onsdag i neste uke.

Godt samarbeid

Justisministeren sier utleveringen er et resultat av svært godt samarbeid med pakistanske myndigheter og takket alle som har bidratt til at Bhatti kunne utleveres, deriblant den norske ambassaden i Islamabad.

– Når vi nå har lyktes, kan det gi flere svar på hva som skjedde den forferdelige natten 25. juni 2022. Om han er skyldig, er opp til rettssystemet å avgjøre, sa Mehl på pressekonferansen.

Hun mener det er viktig at Bhatti ble utlevert til Norge ettersom han er siktet i terrorsaken.

– Uansett hvor i verden noen befinner seg, må de vite at hvis de medvirker til alvorlige terrorhandlinger i Norge, så vil norske myndigheter gjøre alt vi kan for å rettsforfølge dem og stille de skyldige til ansvar, sa justisministeren.

Fengsles

– Politiet har i lengre tid visst at Bhatti ville ankomme Norge fredag, sier politiadvokat Ingvild Myrold til NTB.

46-åringen skal nå føres til fengsel og blir etter planen fremstilles for varetekt lørdag. Tidspunktet er ikke klart, ei heller om han samtykker til fengslingen.

Bhattis forsvarere er advokatene John Christian Elden, Farid Bouras og Inger Zadig. Trolig får forsvarerne møtt ham i løpet av kvelden, men det blir ingen avhør fredag, ifølge Myrold.

– Det er ikke rom eller tid for avhør i dag, sier hun.

Har nektet å svare om saken

Politiet har tidligere forsøkt å avhøre Bhatti i Pakistan.

– Han ønsket da ikke å svare om selve siktelsen, men svarte om andre temaer. Vi får se nå, i dialog med forsvarerne, om han er villig til å stille til avhør på ny, sier Myrold.

Det er foreløpig ikke bekreftet om Bhatti møter opp fysisk i retten eller om han skal forklare seg via videolink av sikkerhetshensyn.

Bhatti er altså siktet for medvirkning til grov terrorhandling.

– Politiet mener at han er en av personene som E-tjenestens agent har chattet med på meldingstjenesten Telegram. Vi mener at han på chatten har uttalt seg på en slik måte at han medvirket til handlingen, sier Myrold.

– Utlevert før rettskraftig avgjørelse

Bhattis forsvarer John Christian Elden sier at pakistanske myndigheter har valgt å utlevere Bhatti før en rettskraftig avgjørelse foreligger.

– Vi er ikke overrasket over uforutsigbarheten til det pakistanske rettssystemet, men vi hadde forventet at norske myndigheter ville avvente en rettskraftig avgjørelse før de foretok seg noe. Denne handlingen stiller spørsmål ved respekten for rettsprosessen og internasjonale juridiske prinsipper, sier Elden.

Han forteller at de «for kort tid siden» ble informert om at deres klient er i ferd med å bli utlevert fra Pakistan til Norge.

Advokatene skal møte Bhatti for å avklare hvordan han har det, og diskutere planene for de kommende dagene og ukene.

Politiadvokat Myrold sier at måten utleveringen skjedde på, er alminnelig praksis i Pakistan.

– Så lenge det ikke foreligger en beslutning om at han skal bli i landet, en stoppordre, kan andre myndigheter hente personen før saken er endelig avgjort, sier hun.

– Bra at han er utlevert

Støttegruppa 25. juni sier det er bra at Bhatti ble utlevert til Norge.

– Aktoratet har ønsket ham hit for å opplyse saken best mulig, og det har vi som er ofre i saken, også interesse av, sier leder Espen Evjenth.

– Vi håper at han blir satt i vitneboksen i rettssaken mot gjerningsmannen, og at han senere vil bli stilt til ansvar for sin rolle i saken, sier han.

Evjenth var på London pub under terrorangrepet og ble truffet av skudd i hodet.