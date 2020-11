Biden tror han vinner valget

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden sier at han tror at de vil få nok delstater til å vinne presidentvalget.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

previous





fullscreen next 1 av 2 BRIAN SNYDER / X90051

NTB

– Nå, etter en lang natt med telling, er det tydelig at vi vinner nok stater til å nå 270 valgmenn, som er det som trengs for å vinne valget, sa Biden fra talerstolen i Delaware.

Han trekker fram hvor mye de har vunnet i Wisconsin når alle stemmer er telt opp, og han sier at forspranget i Michigan øker.

– Jeg er ikke her for å erklære at vi vant, men jeg er her for å si at når stemmene er telt opp, tror vi at vi vil være vinnerne, sa Biden like før CNNs prognose ga ham seier i Michigan.

Demokraten sier også at han føler seg «veldig bra» angående Pennsylvania.

– Alle de gjenværende sedlene ble sendt med posten, vi har vunnet 78 prosent av stemmene via post i Pennsylvania, sier Biden.

Han sier han også er særlig fornøyd med at han ligger an til å vinne flest stemmer i USA samlet sett.