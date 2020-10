Macron etter Nice-drapene: Frankrike er under angrep

President Emmanuel Macron lover at Frankrike ikke skal vike fra sine verdier. Før allehelgensdagen søndag styrkes vaktholdet ved kirkene i hele landet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

fullscreen next President Emmanuel Macron kom til Nice få timer etter angrepet torsdag, som skjedde i 9-tiden. der møtte han byens ordfører Christian Estrosi (til høyre for Macron) og talte til byens befolkning. 1 av 3 Eric Gaillard/Pool via AP/NTB

NTB-AFP

Macron fordømte det han omtaler som et islamistisk terroristangrep da han ankom Nice torsdag ettermiddag. To kvinner og en mann ble knivdrept i Notre-Dame-kirken i middelhavsbyen. Den ene kvinnen skal ha fått halsen skåret over inne i kirken. De andre to døde av andre knivskader.

Den antatte gjerningsmannen er en 21 år gammel tunisisk migrant, ifølge nyhetsbyrået AFPs kilder. Han ble såret og pågrepet av politiet på stedet og skal være under intensivbehandling.

Presidenten kondolerte overfor katolikker i Frankrike og resten av verden, mens han innstendig oppfordret folk fra alle religioner til å stå sammen og å ikke «gi etter for splittelsens ånd».

– Frankrike kommer ikke til å gå bort fra sine verdier, sa Macron.

– Enda en gang har et terrorangrep rammet landet vårt. Tre av våre landsmenn har falt i Nice. Det er helt tydelig at det er Frankrike som er under angrep, sa presidenten.

– Nice har nasjonens støtte

Han viste også til flere pågripelser gjennom dagen, samt et angrep der en vakt ble såret ved et fransk konsulat i Saudi-Arabia.

Macron henvendte seg dessuten direkte til innbyggerne i Nice og trakk fram prøvelsene de har vært utsatt for, også gjennom tidligere terrorangrep. Han sa byen har hele Frankrikes støtte, og han takket spesielt politi og andre nødetater som bidro etter angrepet.

Skoler og kirker beskyttes

Drapene har fått Frankrike til å heve beredskapen til høyeste nivå. Fra før er spenningsnivået høyt i kjølvannet av den pågående karikaturstriden, der regjeringen i sterke ordelag har forsvart retten til å trykke karikaturer av den muslimske profeten Muhammed.

Presidenten opplyste i talen, som ble kringkastet fra Nice, at landet nå setter inn 4.000 nye soldater for å hindre nye terrorangrep. Fra før deltar 3.000 soldater i antiterrorvirksomhet i Frankrike.

De til sammen 7.000 soldatene skal beskytte spesielt skoler og religiøse steder, særlig i forbindelse med allehelgensdag, som i Frankrike feires den 1. november.

I 2016 ble 86 mennesker drept og 458 såret i et terrorangrep i Nice der en islamist kjørte en lastebil inn i en folkemengde på byens strandpromenade.

