Wizz Air åpner innenriksruter i Norge

Det ungarske flyselskapet Wizz Air åpner innenriksruter fra Oslo til tre byer og tar opp konkurransen med SAS og Norwegian.

Et fly fra det ungarske lavprisselskapet Wizz Air parkert på lufthavnen Schönefeld i Berlin i Tyskland. Foto: Patrick Pleul / DPA / NTB

I første omgang er det snakk om tre ruter innenlands i Norge, fra Oslo til Bergen, Oslo til Trondheim og fra Oslo til Tromsø.

Fra Oslo til Bergen blir det fire daglige rundturer, det blir det også fra Oslo til Tromsø, mens det fra Oslo til Trondheim blir to. Lavprisselskapet tar fra 199 kroner per billett på de nevnte rutene.

Flyene skal begynne med flygningene fra 5. november. Flyene som skal på vingene i Norge, er av typen Airbus 320 og 321 med 230 seter.

– Dette er en milepæl for Wizz Air og en stor dag også for Norge, sa administrerende direktør József Váradi i selskapet på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag, ifølge DN.

Vil vokse i Norge

På pressekonferansen trakk Váradi fram viktigheten av bærekraftig økonomi, og at dette er noe selskapet tar med seg til Norge.

Han la til at selskapet har stor appetitt på det norske markedet, og at målet er vekst.

Wizz Air er Ungarns største flyselskap og det nest største lavprisselskapet i Europa med en flåte på 133 fly. I Norge har selskapet ruter fra Bergen, Bodø, Haugesund, Kristiansand, Molde, Gardermoen, Torp, Stavanger, Tromsø, Trondheim og Ålesund.

Nytt flyselskap

Nyheten kommer etter at det tidligere tirsdag ble kjent at Erik G. Braathen, som har bakgrunn blant annet som styremedlem og investor i Norwegian, starter opp et nytt flyselskap.

Det nye flyselskapet planlegger å starte opp med fem fly og ha første fly i lufta i løpet av første halvår i 2021. Planen er å ha nærmere 400 ansatte innen 2022.

Mer enn 25 personer jobber nå med å bygge opp det nye flyselskapet. De har bedt om økonomisk støtte fra Næringsdepartementet.

SAS: Konkurranse gjør oss enda bedre

På grunn av koronapandemien og reiserestriksjoner har flyselskaper over hele verden slitt. SAS og Norwegian har ikke vært noe unntak, sistnevnte med en nedgang i passasjertallet på hele 90 prosent i september sammenlignet med samme måned i fjor. Likevel ønsker de konkurransen velkommen.

Pressesjef i SAS, John Eckhoff, sier til NTB at flyselskapet er vant til konkurranse, og at de skal fortsette å være det foretrukne selskapet for reisende til, fra og innen Skandinavia.

– SAS har vært i Norge i snart 75 år. Dette er vårt hjemmemarked, og her, som alle andre steder vi opererer, konkurrerer vi mot andre selskaper. Det er vi vant til. Konkurranse på like vilkår skjerper oss og gjør oss enda bedre, sier han.

Norwegians informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen kommenterer Wizz Airs innenlandsruter slik:

– Norge og Norden er vårt hjemmemarked, og vi har alltid vært for konkurranse på like vilkår.

Han ønsker også det nye flyselskapet til Erik G. Braathen lykke til.