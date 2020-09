Vollvik selger munnbind igjen

Idar Vollviks Ludo Store er i gang med å selge munnbind igjen. Denne gangen skal munnbindene være av det lovlige slaget.

Idar Vollvik selger igjen munnbind fra et parti som ikke skal være ompakket og dermed ikke er ilagt omsetningsforbud. Foto: Marit Hommedal / NTB

NTB

Det er Idar Vollvik selv som på sin Facebook-side fredag kveld skriver at det er nå er mulig å få kjøpt munnbind igjen, skriver Nettavisen.

Vollvik skryter av at han nå selger «Norges mest testede munnbind til Norges beste priser».

– Legemiddelverket kan bekrefte at omsetningsforbudet gjelder for de feilmerkede/ommerkede munnbindene, skriver seniorrådgiver Petter Alexander Strømme i Legemiddelverket.

Idar Vollviks advokat Arild Dyngeland opplyser at de torsdag sendte inn en begjæring om omgjøring og klage, og at omsetningsforbudet nå kun gjelder for ett parti.

– Det gjelder ikke forbud om omsetning av varer med riktig merking som oppfyller kravene, skriver Dyngeland i en tekstmelding.

Dermed er det fritt fram for Vollvik å selge godkjente munnbind.

Idar Vollvik og daglig leder i Vovi AS er siktet for å ha brutt loven om medisinsk utstyr og reglene for merking og markedsføring av slikt utstyr.