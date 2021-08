GRIMSTAD: – Det er flammer gjennom kalesjen, skrev politiet i Agder på Twitter onsdag klokka 05.34.

110-sentralen meldte først om brannen klokka 05.27 og tvitret like etterpå at det «brenner kraftig» i en 25 fot lang sjekte.

Politiet meldte tidlig at brannen var så kraftig at det var fare for spredning til andre båter i båthavna.

Slått raskt ned

Klokka 05.43 ble det meldt at nødetatene var framme og at brann hadde startet slukking. Ti minutter senere skrev politiet følgende på Twitter:

– Det meldes at brannen er nesten slått ned, og det er mindre fare for spredning til andre båter.

Like over klokka 6 opplyser 110-sentralen at brannen er slukket:

– Brannvesenet driver og kjøler på båten en stund til, skriver de på Twitter.

Så etter personer

Politiet opplyser klokka 06.22:

«Båten som har brent flyter. Det gjøres undersøkelse hvorvidt det har vært personer i båten da brannen startet. Det er ikke observert personer i eller ved båten under brannen.»

Klokka 06.34 melder politiet:

«Båten er undersøkt, og det har ikke vært personer i båten under brannen. Politiet har vært i kontakt med eier som bekrefter at det ikke har vært noen i båten i natt. De benyttet båten i går. Brannårsak er ukjent.»