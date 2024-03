Natt til fredag la Amundsen ut et innlegg i anledning kvinnedagen, der han gikk ut mot «radikale kvinnemennesker som ikke vet opp eller ned på en penis».

Kvinnene har lyktes i å «holde menn tilbake», skrev Amundsen i innlegget som ble gjengitt av Dagbladet og siden slettet.

Til avisen forklarte Amundsen at han hadde drukket for mye whisky, og at han ikke kunne huske å ha lagt det ut, men at det trolig var han som sto bak.

– Det er ikke noe jeg ville skrevet i dag. Det hører ikke hjemme på en Facebook-side til en politiker. Det er et språk som ikke er greit, sa Amundsen.

Søndag ettermiddag ble det kjent at han trekker seg som leder av justiskomiteen på Stortinget.

Frp-leder Sylvi Listhaug ville lørdag ikke si om Per-Willy Amundsen kunne fortsette som leder av justiskomiteen på Stortinget.

– Nå skal vi behandle denne saken internt, og vi kommer ikke til å stå i mediene og behandle den, det får vi komme tilbake til, sa Listhaug til NTB lørdag.