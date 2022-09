Det skjer etter at Kristin Walstad har fått innvilget permisjon som første nestleder i det lille partiet som har ambisjoner om å slå seg opp i politikken. Hun har fått jobb i Virke.

Partileder Geir Lippestad sier i en pressemelding at han er glad for at partiet har andre dyktige medlemmer som kan tre fram når nestlederen hans måtte tre tilbake fra vervet.

– Partiet Sentrum har en stor gjeng engasjerte folk over hele landet, og prosjektet vi har startet vokser seg stadig større. Det er inspirerende å få stå i dette, sier Solli.

Irene Solli, som er fra Kristiansand, var tidligere nestleder i Agder KrF. Hun meldte seg ut av partiet i 2020, og ble i september samme år andre nestleder i Sentrum. Nå har hun rykket opp som første nestleder.